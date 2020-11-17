محمد بن مسعود - الدمام - لم تصدر تحذيراً من أمواج مد عاتية "تسونامي" قالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء على تويتر، إن زلزالاً قوته 6.3 درجة وقع قبالة ساحل سومطرة الغربية اليوم الثلاثاء. وأضافت أنها لم تصدر تحذيراً من أمواج مد عاتية "تسونامي" بعد الزلزال الذي وقع على بُعد ما يربو على 100 كيلو متر من اليابسة وعلى عمق عشرة كيلو مترات.زلزال إندونيسيا 17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442 08:55 AM لم تصدر تحذيراً من أمواج مد عاتية "تسونامي" إندونيسيا.. زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة سومطرة اليوم الثلاثاء إندونيسيا.. زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة سومطرة اليوم الثلاثاء قالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء على تويتر، إن زلزالاً قوته 6.3 درجة وقع قبالة ساحل سومطرة الغربية اليوم الثلاثاء. وأضافت أنها لم تصدر تحذيراً من أمواج مد عاتية "تسونامي" بعد الزلزال الذي وقع على بُعد ما يربو على 100 كيلو متر من اليابسة وعلى عمق عشرة كيلو مترات. الكلمات المفتاحية ، إندونيسيا.. زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة سومطرة اليوم الثلاثاء ،

المصدر : الخليج 365

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