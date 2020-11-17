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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 28 ألفاً و999 حالة، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.
ولم تسجل أي وفيات إضافية من جرّاء كوفيد-19؛ ليستقر إجمالي الوفيات عند 494 حالة وفاة، وفقاً للسلطات الصحية.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد
17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442 08:52 AM
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضيةكوريا الجنوبية تسجّل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 28 ألفاً و999 حالة، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.
ولم تسجل أي وفيات إضافية من جرّاء كوفيد-19؛ ليستقر إجمالي الوفيات عند 494 حالة وفاة، وفقاً للسلطات الصحية.
، كوريا الجنوبية تسجّل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات ،
المصدر : الخليج 365
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