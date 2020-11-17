، كورونا في البرازيل.. 13371 إصابة جديدة و216 وفاة في يوم واحد ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات 5.9 ملايين حالة والوفيات 166014

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، أنها سجلت 13371 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و216 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية عالميًّا من حيث الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بعد الولايات المتحدة فقط، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.

وسجلت البرازيل نحو 5.9 ملايين حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 166014 وفقًا لبيانات الوزارة.البرازيل فيروس كورونا الجديد