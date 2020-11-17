شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الرياضة يرد على وجود "لوبيات ملونة" تتحكم في القرار الرياضي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على الإعتقاد الرائج بوجود "لوبيات " تتحكم في القرار الرياضي وتحابي لأندية على حساب أندية أخرى .

وقال وزير الرياضة في برنامج "في الصورة " مع الإعلامي " عبد الله المديفر " : "من اللي أنا شفته وعشته لا يوجد هذا الشيء".

وأعاد " المديفر " سؤاله قائلاً : الفكرة الموجودة أن هناك "لوبيات ملونة" تتحكم في مفاصل القرار الرياضي، ومحاباة لأندية نافذة .

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي : من الطبيعي إن إعلام أي نادي يسبب ضغط على مسؤولي الأندية ..لكن إلى اليوم أنا لم أرى أي قرار بأدلة ثبوتية أن هناك نادي يتعامل معاملة مختلفة عن الآخر .

وأكد أن هناك تعامل بكل شفافية مع الجميع مؤكداً أن هناك مجرد ترويج لهذه النظرية وأن نظرية المؤامرة موجودة في كل مكان .