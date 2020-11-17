شكرا لمتابعة خبر عن المرور تحذر من المراوغة بسرعة بين المركبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت الإدارة العامة للمرور من المراوغة بسرعة بين المركبات، مؤكدة أن فعل ذلك يعد مخالفة للأنظمة المرورية. حذرت الإدارة العامة للمرور من المراوغة بسرعة بين المركبات، مؤكدة أن فعل ذلك يعد مخالفة للأنظمة المرورية. وأكدت أن المراوغة ترفع نسبة وقوع الحوادث المرورية، كما تزيد صعوبة التحكم في المركبة. ونبهت بأن كل ذلك يعرض سلامة مستخدمي الطريق للخطر، مشددة على ضرورة تجنب مثل هذا السلوك المخالف.

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