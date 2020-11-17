شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ: صوت الشيخ سعود الشريم يذكرني بجدي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، صورة إمام الحرم المكي، الشيخ سعود الشريم. نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، صورة إمام الحرم المكي، الشيخ سعود الشريم. وأوضح آل الشيخ أن صوت سعود الشريم يذكره بجده وجدته، قائلا: " صوت إذا سمعته أدعو الله أن يجمعنا في الجنة " . يذكر أن عودة آل الشيخ من نيويورك إلى الرياض قد تأجلت بسبب ظروفه الصحية.

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