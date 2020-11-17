مدرب غوص ينظف أعماق البحر ويوجه رسالة لزوار الشواطئ

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استغل مدرب الغوص بسام بحول، رحلاته في أعماق البحار، لتنظيفه من المخلفات التي قد تضر بالكائنات البحرية.

وأكد بسام أنه يحرص دائمًا على جمع مخلفات أعماق البحار والشواطيء، معربا عن استياءه من إهمال زوار البحار للنظافة.

ووجه بسام رسالة لزوار الشواطئ والبحار، ناشدهم فيها بالحفاظ على النظافة وعدم إلقاء المخلفات التي تشكل ضررا كبيرا على الحياة البحرية.