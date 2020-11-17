فيديو.. شرطة تبوك تضبط مخالفات منها ارتداء ثوب النوم في الأماكن العامة

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استعرض مقطع فيديو جهود شرطة منطقة تبوك في تطبيق البروتوكولات الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الذوق العام. وبحسب مقطع فيديو نشرته إمارة منطقة تبوك على موقع تويتر، مساء اليوم الاثنين، ضبطت شرطة تبوك خلال جولاتها لتطبيق البروتوكولات الوقائية، العديد من مخالفات عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم للوقاية من كورونا، بالإضافة إلى رمي بقايا السجائر في الأماكن العامة.

كما ضبطت الشرطة مخالفة ارتداء ثوب النوم في الأماكن العامة.

وتواصل شرطة منطقة تبوك جهودها لضبط المخالفات وضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية وسلامة المواطنين والمقيمين. Source almowaten





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