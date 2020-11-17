4 ضوابط لاستخراج البطاقة الائتمانية

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ذكرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية بأهمية مراعاة ضوابط الحصول على البطاقة الائتمانية قبل الحصول عليها؛ لضمان الوعي بشأن المصروفات.

وأوضح الحساب الرسمي للبنوك السعودية على موقع تويتر، أنه يجب قبل التقدم بطلب للحصول على البطاقة الائتمانية، التأكد من قراءة الشروط والأحكام المتعلقة بها، ورسوم البطاقة من خلال موقع البنك، ودراسة أسباب الحاجة إلى البطاقة، مع الوعي تجاه النفقات والمصروفات.

وتابعت: قبل أن تتقدم بطلب الحصول على البطاقة الائتمانية، تأكد من قراءة الشروط والأحكام ورسوم البطاقة من خلال موقع البنك. Source almowaten





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