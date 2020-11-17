حلاقان يستوليان على 1.9 مليون درهم من رجل أعمال

︎ :

.



استغل حلاقان آسيويان في العشرينيات من عمريهما، تواجد رجل أعمال من موطنهما خارج الإمارات، واستوليا على مليون و924 ألف درهم من حسابه البنكي على دفعات مختلفة، بطرق احتيالية وأسماء كاذبة، وتزوير مستندات رسمية.

وبحسب ملف القضية الذي عرضته النيابة العامة أمام المحكمة الجزائية في دبي اليوم، فإن المتهمين زورا بطاقة هوية المجني عليه البالغ من العمر 68 عامًا، واستخرجا شريحة اتصالات بدل فاقد خاصة برقمه، واستخدماهما في الاتصال على البنك الذي يودع فيه أمواله، وانتحلا اسمه، وأجابا على الأسئلة التعريفية التي يطرحها البنك، وطلبا دفتر شيكات وبطاقة سحب من الصراف الآلي، استخدماهما في سحب المبالغ من حسابه.

وقال المجني عليه في التحقيقات النيابية: إنه بينما كان متواجدًا في موطنه في مايو العام الماضي، تبين له خصم المبلغ المشار إليه من حسابه. وبعد التدقيق على رصيده عبر الانترنت والتطبيقات الذكية، استغرب وأيقن أن ثمة مشكلة حصلت، وعليه، تواصل مع البنك وأبلغه بالأمر، ثم عاد للدولة في وقت لاحق من الشهر عينه. وعلم من البنك أن شخصًا مجهولًا انتحل شخصيته وطلب دفتر شيكات وبطاقة بنكية واستولى بواسطتهما على المبلغ المسحوب من حسابه، بحسب صحيفة “البيان”.

وأشار في أقواله إلى أنه لدى مراجعة شركة الاتصالات، علم بصدور شريحة هاتف “بدل فاقد” تحمل الرقم عينه الذي يحمله، فأبلغ الشرطة بالواقعة.

Source almowaten

