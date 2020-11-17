جامعة الملك عبدالعزيز تعلن طرح 81 وظيفة صحية وفنية لحديثي التخرج

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تعلن جامعة الملك عبدالعزيز بجدة (الإدارة العامة للموارد البشرية) عن فتح باب التقديم لشغل (81) وظيفة شاغرة لحديثي التخرج (رجال ونساء) على اللائحة الصحية لعام 1442هـ. الفئات المستهدفة: – خريجي البرامج الإعدادية بعد الثانوية العامة.

– حملة الدبلوم (سنتين ونصف).

– حملة الشهادة الجامعية.

– حملة الماجستير

– حملة شهادة الاختصاص. الوظائف المستهدفة: – أطباء

– أخصائيين (غير أطباء)

– مساعدين صحيين.

– فنيين للإطلاع على تفاصيل الوظائف والشروط: إضغط هنا جهات العمل: – مركز الخدمات الطبية الجامعي.

– مركز الملك فهد للبحوث الطبية.

– مستشفى الأسنان الجامعي.

– كلية التمريض بشطر الطالبات. الوثائق المطلوبة عند التقديم: – الهوية الوطنية.

– المؤهل العلمي المطلوب.

– الخبرات المكتسبة مع شهادة التأمين الاجتماعية (للوظائف التي تتطلب خبرة).

– السيرة الذاتية.

– شهادة التصنيف والتسجيل المهني (للوظائف الصحية) سارية المفعول. طريقة التقديم: يبدأ التقديم من الأحد القادم 1442/4/7هـ عن طريق الرابط: https://erec.kau.edu.sa ويستمر حتى الخميس الموافق 1442/4/11هـ. تفاصيل أكثر:

https://bit.ly/3nqvXk8 Source wadhefa





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