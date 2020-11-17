مدارس المناهج تعلن وظائف تعليمية وإدارية لحملة الدبلوم والبكالوريوس

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تعلن مدارس المناهج بالرياض عن توفر وظائف تعليمية وإدارية لحملة الدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:

– معلم إسلامية

– رائد نشاط

– محضر مختبر

– معلم دراسات اجتماعية

– سكرتير

– معلم رياضيات

– معلم أحياء (علوم)

– معلم لغة إنجليزية

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على البكالوريوس لوظائف (معلمين ورائد نشاط).

– حاصل على الدبلوم كحد أدنى لوظائف (محضر مختبر وسكرتير).

– لا يشترط الخبرة (ستعتبر الخبرة السابقة في المدارس الأهلية ميزة إضافية).

نبذة عن المدارس:

مدارس المناهج الأهلية تم تأسيسها عام 1426هـ في مدينة الرياض وتشمل المراحل التعليمية (رياض الأطفال، الابتدائية، المتوسطة، الثانوية)، ومنذ تأسيسها وهي لا تزال تواكب تطلعات الأجيال من أبنائها الطلاب وشركائها من أولياء أمورهم في صناعة الأجيال واستشراف مستقبلهم وفق خطط منهجية تواكب كل جديد في ميدان التعليم والتعلم.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1442/4/1هـ عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع كتابة مسمى الوظيفة المطلوبة في عنوان الرسالة.

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

Source wadhefa

