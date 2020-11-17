وزارة النقل تعلن وظائف إدارية وهندسية لحملة البكالوريوس أو ما يعادله

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تعلن وزارة النقل (مكتب تحقيق الرؤية) عن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس أو ما يعادله حسب المسميات والشروط التالية:

– أخصائي حوكمة

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة، إدارة أعمال) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

– أخصائي نظم معلومات جغرافية

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة، علوم حاسب) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– يجب أن تكون سنوات في الخبرة في نفس المجال المطلوب.

– الشهادات المطلوبة هي درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

– يكتب في عنوان الإيميل (الإسم – المسمى الوظيفي المرشح له – سنوات الخبرة – المؤهل العلمي).

– سيتم الاتصال بالمتقدمين المرشحين لدخول المقابلة الشخصية للوظائف المذكورة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1442/4/1هـ عبر عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع كتابة (الاسم – المسمى الوظيفي المرشح له – سنوات الخبرة – المؤهل العلمي) في عنوان الرسالة، علماً بأن آخر موعد للتقديم هو الخميس القادم 1442/4/4هـ.

تفاصيل أكثر:

https://www.mot.gov.sa/ar…

Source wadhefa

