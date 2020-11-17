وزارة النقل تعلن وظائف إدارية وهندسية لحملة البكالوريوس أو ما يعادله

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تعلن وزارة النقل (مكتب تحقيق الرؤية) عن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس أو ما يعادله حسب المسميات والشروط التالية:
– أخصائي حوكمة
المتطلبات: بكالوريوس (هندسة، إدارة أعمال) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
– أخصائي نظم معلومات جغرافية
المتطلبات: بكالوريوس (هندسة، علوم حاسب) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– يجب أن تكون سنوات في الخبرة في نفس المجال المطلوب.
– الشهادات المطلوبة هي درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.
– يكتب في عنوان الإيميل (الإسم – المسمى الوظيفي المرشح له – سنوات الخبرة – المؤهل العلمي).
– سيتم الاتصال بالمتقدمين المرشحين لدخول المقابلة الشخصية للوظائف المذكورة.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1442/4/1هـ عبر عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع كتابة (الاسم – المسمى الوظيفي المرشح له – سنوات الخبرة – المؤهل العلمي) في عنوان الرسالة، علماً بأن آخر موعد للتقديم هو الخميس القادم 1442/4/4هـ.
تفاصيل أكثر:
https://www.mot.gov.sa/ar…
Source wadhefa
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