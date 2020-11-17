

جيزان 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس

ينظم نادي جازان الأدبي يوم غد الأربعاء ، أمسية شعرية يشارك فيها الشعراء الحسن الحربي والبندري هادي وعبدالله صهلولي وفهد عواف، وذلك عبر تطبيق "زوم "، عند الساعة الـ 9 مساء.

وتأتي إقامة الأمسية ضمن الفعاليات والنشاطات التي ينفذها النادي في موسمه الثقافي للعام الحالي.

// انتهى //

07:47ت م

0017





كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / أمسية شعرية بنادي جازان الأدبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.