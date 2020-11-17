السعودية اليوم / الصين تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن البر الرئيسي الصيني سجل 15 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي 86361 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

// انتهى //

07:21ت م

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شنغهاي 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن البر الرئيسي الصيني سجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، صعودا من ثماني حالات في اليوم السابق.وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج.وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي 86361 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.// انتهى //07:21ت م0013

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