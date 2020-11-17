، مصانع الخرسانة والبلك على طاولة وكيل محافظة محايل ،

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عقد وكيل محافظة محايل يحيى بن محمد العاصمي، اجتماعًا بالمستثمرين وأصحاب مصانع البلك والخرسانة، بعد تذمرهم من إغلاق مصانعهم وإلزامهم بالانتقال إلى المخطط المعتمد من قِبل أمانة منطقة عسير.
واستمع "العاصمي" لمطالبهم وملاحظاتهم حول الموقع، مؤكدًا أن المحافظة حريصة كل الحرص على مصلحة كل الأطراف بدءًا بالمواطن وما يكفل تقديم الخدمة له وإيجاد البيئة الصحية الملائمة والمستثمر وما يُسهم في تقديم التسهيلات اللازمة له من قِبل الجهات الرسمية وتشجيعه على تقديم خدماته على أكمل وجه.
وقال العاصمي لـ"الخليج 365" إن المحافظة حريصة كل الحرص على تحقيق التوازن بين كل الأطراف وبما يتماشى مع التوجيهات العليا الصادرة بهذا الشأن الذي تسعى البلدية إلى تحقيقها.
وأعقب ذلك اجتماع برئيس البلدية ومدير شرطة المحافظة لتذليل كل العقبات التي عرضها المستثمرون وبينها بعد المكان عن مواقع الصب المستهدفة ومعالجة وضع مرمى النفايات المجاور للمخطط المعتمد لتلك الصناعات والذي يقع خارج النطاق العمراني إنفاذًا لتوجيهات أمير المنطقة المبني على توجيه وزير الداخلية.
وكان سعيد بن علي حافظ رئيس بلدية محايل قد أكد لـ"الخليج 365"، أن إغلاق تلك المصانع جاء بناء على توجيه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير المبني على خطاب وزير الداخلية والذي يقضي بنقل تلك المصانع إلى خارج النطاق العمراني نظرًا لما تشكله من إزعاج وخطر صحي على السكان.
وأشار "حافظ" إلى أنه الخليج 365 الإغلاق إشعارات لأصحاب تلك المصانع وضبطهم بالإقرارات اللازمة التي تدعوهم بالنقل في حالة توفر موقع مخصص لمثل هذه الاستعمالات وقد تمت الموافقة على اعتماد مخطط الصناعات المتوسطة من قِبل أمين منطقة عسير في شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ.
وتم طرح المخطط في منصة بلدي مرتين الأولى كانت في الشهر العاشر من العام نفسه والثانية في نهاية شهر صفر من العام الجاري إلا أن أصحاب المصانع المعنية لم يتقدموا بشراء الكراسات مع العلم بأنه تم إشعارهم بأهمية شرائها وجرى الاتصال عليهم من قِبل المختصين إلا أن بعضهم امتنع عن النقل في الوقت الذي تم فيه شراء كراسات من قِبل عدة شركات من داخل وخارج المنطقة ترغب في الانتقال للموقع الجديد.
مصانع الخرسانة والبلك على طاولة وكيل محافظة محايلمحمد طيران الخليج 365 2020-11-17
عقد وكيل محافظة محايل يحيى بن محمد العاصمي، اجتماعًا بالمستثمرين وأصحاب مصانع البلك والخرسانة، بعد تذمرهم من إغلاق مصانعهم وإلزامهم بالانتقال إلى المخطط المعتمد من قِبل أمانة منطقة عسير.
واستمع "العاصمي" لمطالبهم وملاحظاتهم حول الموقع، مؤكدًا أن المحافظة حريصة كل الحرص على مصلحة كل الأطراف بدءًا بالمواطن وما يكفل تقديم الخدمة له وإيجاد البيئة الصحية الملائمة والمستثمر وما يُسهم في تقديم التسهيلات اللازمة له من قِبل الجهات الرسمية وتشجيعه على تقديم خدماته على أكمل وجه.
وقال العاصمي لـ"الخليج 365" إن المحافظة حريصة كل الحرص على تحقيق التوازن بين كل الأطراف وبما يتماشى مع التوجيهات العليا الصادرة بهذا الشأن الذي تسعى البلدية إلى تحقيقها.
وأعقب ذلك اجتماع برئيس البلدية ومدير شرطة المحافظة لتذليل كل العقبات التي عرضها المستثمرون وبينها بعد المكان عن مواقع الصب المستهدفة ومعالجة وضع مرمى النفايات المجاور للمخطط المعتمد لتلك الصناعات والذي يقع خارج النطاق العمراني إنفاذًا لتوجيهات أمير المنطقة المبني على توجيه وزير الداخلية.
وكان سعيد بن علي حافظ رئيس بلدية محايل قد أكد لـ"الخليج 365"، أن إغلاق تلك المصانع جاء بناء على توجيه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير المبني على خطاب وزير الداخلية والذي يقضي بنقل تلك المصانع إلى خارج النطاق العمراني نظرًا لما تشكله من إزعاج وخطر صحي على السكان.
وأشار "حافظ" إلى أنه الخليج 365 الإغلاق إشعارات لأصحاب تلك المصانع وضبطهم بالإقرارات اللازمة التي تدعوهم بالنقل في حالة توفر موقع مخصص لمثل هذه الاستعمالات وقد تمت الموافقة على اعتماد مخطط الصناعات المتوسطة من قِبل أمين منطقة عسير في شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ.
وتم طرح المخطط في منصة بلدي مرتين الأولى كانت في الشهر العاشر من العام نفسه والثانية في نهاية شهر صفر من العام الجاري إلا أن أصحاب المصانع المعنية لم يتقدموا بشراء الكراسات مع العلم بأنه تم إشعارهم بأهمية شرائها وجرى الاتصال عليهم من قِبل المختصين إلا أن بعضهم امتنع عن النقل في الوقت الذي تم فيه شراء كراسات من قِبل عدة شركات من داخل وخارج المنطقة ترغب في الانتقال للموقع الجديد.
17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
01:51 AM
العاصمي لـ"الخليج 365": نسعى للحلول بما يحقق التوجيهات الصادرة
عقد وكيل محافظة محايل يحيى بن محمد العاصمي، اجتماعًا بالمستثمرين وأصحاب مصانع البلك والخرسانة، بعد تذمرهم من إغلاق مصانعهم وإلزامهم بالانتقال إلى المخطط المعتمد من قِبل أمانة منطقة عسير.
واستمع "العاصمي" لمطالبهم وملاحظاتهم حول الموقع، مؤكدًا أن المحافظة حريصة كل الحرص على مصلحة كل الأطراف بدءًا بالمواطن وما يكفل تقديم الخدمة له وإيجاد البيئة الصحية الملائمة والمستثمر وما يُسهم في تقديم التسهيلات اللازمة له من قِبل الجهات الرسمية وتشجيعه على تقديم خدماته على أكمل وجه.
وقال العاصمي لـ"الخليج 365" إن المحافظة حريصة كل الحرص على تحقيق التوازن بين كل الأطراف وبما يتماشى مع التوجيهات العليا الصادرة بهذا الشأن الذي تسعى البلدية إلى تحقيقها.
وأعقب ذلك اجتماع برئيس البلدية ومدير شرطة المحافظة لتذليل كل العقبات التي عرضها المستثمرون وبينها بعد المكان عن مواقع الصب المستهدفة ومعالجة وضع مرمى النفايات المجاور للمخطط المعتمد لتلك الصناعات والذي يقع خارج النطاق العمراني إنفاذًا لتوجيهات أمير المنطقة المبني على توجيه وزير الداخلية.
وكان سعيد بن علي حافظ رئيس بلدية محايل قد أكد لـ"الخليج 365"، أن إغلاق تلك المصانع جاء بناء على توجيه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير المبني على خطاب وزير الداخلية والذي يقضي بنقل تلك المصانع إلى خارج النطاق العمراني نظرًا لما تشكله من إزعاج وخطر صحي على السكان.
وأشار "حافظ" إلى أنه الخليج 365 الإغلاق إشعارات لأصحاب تلك المصانع وضبطهم بالإقرارات اللازمة التي تدعوهم بالنقل في حالة توفر موقع مخصص لمثل هذه الاستعمالات وقد تمت الموافقة على اعتماد مخطط الصناعات المتوسطة من قِبل أمين منطقة عسير في شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ.
وتم طرح المخطط في منصة بلدي مرتين الأولى كانت في الشهر العاشر من العام نفسه والثانية في نهاية شهر صفر من العام الجاري إلا أن أصحاب المصانع المعنية لم يتقدموا بشراء الكراسات مع العلم بأنه تم إشعارهم بأهمية شرائها وجرى الاتصال عليهم من قِبل المختصين إلا أن بعضهم امتنع عن النقل في الوقت الذي تم فيه شراء كراسات من قِبل عدة شركات من داخل وخارج المنطقة ترغب في الانتقال للموقع الجديد.
، مصانع الخرسانة والبلك على طاولة وكيل محافظة محايل ،
المصدر : الخليج 365
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