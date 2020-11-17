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وقف محافظ المندق محمد بن معيض الفايز ميدانياً على مراحل إعادة تأهيل أرضية سد "مدهاس" الجاري تنفيذها حالياً. واطلع الفايز على مراحل تأهيل أرضية سد مدهاس وشدد على سرعة الانتهاء قبل حلول موسم الأمطار.
ونوه بما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- يحفظهما الله- من دعم واهتمام بسدود المنطقة والمتابعة المستمرة من سمو أمير المنطقة وتوجيهاته السديدة لتوفير كافة الإمكانات اللازمة للحفاظ على جاهزية السدود في حال هطول الأمطار.
من جهة أخرى، وقف محافظ المندق محمد بن معيض الفايز على قرية البيضاني والتقى بالمواطنين مستمعاً إلى مطالبهم واحتياجاتهم إلى توفير الخدمات اللازمة من إنارة للطرقات داخل القرية بالإضافة إلى سفلتة أجزاء من الطرقات بالقرية.
وأكد "الفايز" على ضرورة إعداد دراسات لبعض المواقع التي تحتاج إلى عبارات لتصريف السيول حيث إن القرية تقع في وادي تربة والذي يعد من أكبر الأودية بالمحافظة وتعرّضه إلى السيول بشكل مستمر كل عام، مبيناً بأن هذه الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيه أمير المنطقة يحفظه لخدمة المواطن.
محافظ المندق يقف على سد "مدهاس" وقرية "البيضاني"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-16
وقف محافظ المندق محمد بن معيض الفايز ميدانياً على مراحل إعادة تأهيل أرضية سد "مدهاس" الجاري تنفيذها حالياً. واطلع الفايز على مراحل تأهيل أرضية سد مدهاس وشدد على سرعة الانتهاء قبل حلول موسم الأمطار.
ونوه بما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- يحفظهما الله- من دعم واهتمام بسدود المنطقة والمتابعة المستمرة من سمو أمير المنطقة وتوجيهاته السديدة لتوفير كافة الإمكانات اللازمة للحفاظ على جاهزية السدود في حال هطول الأمطار.
من جهة أخرى، وقف محافظ المندق محمد بن معيض الفايز على قرية البيضاني والتقى بالمواطنين مستمعاً إلى مطالبهم واحتياجاتهم إلى توفير الخدمات اللازمة من إنارة للطرقات داخل القرية بالإضافة إلى سفلتة أجزاء من الطرقات بالقرية.
وأكد "الفايز" على ضرورة إعداد دراسات لبعض المواقع التي تحتاج إلى عبارات لتصريف السيول حيث إن القرية تقع في وادي تربة والذي يعد من أكبر الأودية بالمحافظة وتعرّضه إلى السيول بشكل مستمر كل عام، مبيناً بأن هذه الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيه أمير المنطقة يحفظه لخدمة المواطن.
16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
11:58 PM
"الفايز" شدد على سرعة الانتهاء قبل حلول موسم الأمطار
وقف محافظ المندق محمد بن معيض الفايز ميدانياً على مراحل إعادة تأهيل أرضية سد "مدهاس" الجاري تنفيذها حالياً. واطلع الفايز على مراحل تأهيل أرضية سد مدهاس وشدد على سرعة الانتهاء قبل حلول موسم الأمطار.
ونوه بما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- يحفظهما الله- من دعم واهتمام بسدود المنطقة والمتابعة المستمرة من سمو أمير المنطقة وتوجيهاته السديدة لتوفير كافة الإمكانات اللازمة للحفاظ على جاهزية السدود في حال هطول الأمطار.
من جهة أخرى، وقف محافظ المندق محمد بن معيض الفايز على قرية البيضاني والتقى بالمواطنين مستمعاً إلى مطالبهم واحتياجاتهم إلى توفير الخدمات اللازمة من إنارة للطرقات داخل القرية بالإضافة إلى سفلتة أجزاء من الطرقات بالقرية.
وأكد "الفايز" على ضرورة إعداد دراسات لبعض المواقع التي تحتاج إلى عبارات لتصريف السيول حيث إن القرية تقع في وادي تربة والذي يعد من أكبر الأودية بالمحافظة وتعرّضه إلى السيول بشكل مستمر كل عام، مبيناً بأن هذه الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيه أمير المنطقة يحفظه لخدمة المواطن.
، محافظ المندق يقف على سد "مدهاس" وقرية "البيضاني" ،
المصدر : الخليج 365
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