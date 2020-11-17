شكرا لمتابعة خبر عن ردة فعل مشاعل الجلعود وهيفاء الطويلعي عندما طلب شاب منهما لبس العباءة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى): انطلقت الغواصة هيفاء الطويلعي وصديقتها مشاعل الجلعود، في رحلة سياحية إلى تبوك . انطلقت الغواصة هيفاء الطويلعي وصديقتها مشاعل الجلعود، في رحلة سياحية إلى تبوك . ورافقهما مشهور سناب شات " زايد الرميش "، والذي مازحهما بعدما تفاجأ بهما ترتديان ملابس عصرية، مقدما لهما عباءة، قائلا: " البسوا العباية الله يعطيكم العافية " . وردت هيفاء ومشاعل، بأن "العباءة كانت في الماضي بينما نحن في المستقبل "، وجلسوا جميعا يشربون الشاي بعد ارتدائهما العباءات.

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