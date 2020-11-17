جوجل تمنح المستخدمين المزيد من التحكم ببياناتهم في جيميل

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فيما يتعلق بكيفية استخدام جوجل لبيانات المستخدمين، فقد خضعت الشركة خلال السنوات الأخيرة للمزيد من التدقيق، مما أدى إلى إدخال المزيد من أدوات التحكم في الخصوصية، على سبيل المثال، أصبحت هناك القدرة على حذف سجل الموقع ونشاط الويب تلقائيًا، والآن، تم منح مستخدمي جيميل “Gmail” المزيد من أدوات التحكم في بياناتهم الخاصة.

وهذه الأدوات قادمة على شكل إعدادات جديدة، حيث يسمح لك الخيار الأوّل من الخيارين الجديدين بإيقاف تشغيل الميزات الذكية في خدمات الجيميل وشات ومييت من أجل حماية البيانات التي تستخدمها هذه الميزات لأداء المهام، وهذا يعني أن التصفية التلقائية للبريد الإلكتروني والتكوين الذكي وبطاقات الملخص وإضافة تفاصيل الأحداث إلى التقويم سيتم تعطيلها.

وفعليًا، من الممكن إيقاف تشغيل بعض هذه الميزات، لكن الإعداد الشامل الجديد أكثر وضوحًا حول كيفية استخدام بياناتك وسيكون مفيدًا لأي شخص يفضل عدم فحص جوجل لمحتويات رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به بدقة.

وفيما يتعلّق بالخيار الثاني، فهو متمثّل في إلغاء الاشتراك في تخصيص تجارب منتجات جوجل الأخرى باستخدام البيانات التي تم التقاطها من خدمات Gmail و Chat و Meet.

أخيرًا، أشارت جوجل أن جميع هذه الميزات ذكية كما كانت دائمًا، بمعنى أن بيانات المستخدمين لا تخضع أبدًا للمراجعة من قبل الموظفيين، مع استمرارية إعلانات جيميل على عدم استنادها إلى محتويات رسائل البريد، في الختام، هذه الإعدادات الجديدة تظهر للمستخدمين بشكل تدريجي، على أن تكون متاحة للجميع نهاية الشهر الحالي.

Source tech-wd

