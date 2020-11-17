حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء في المملكة

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بمشيئة الله تعالى يتوقع سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعديه ممطره على مناطق، جازان، عسير، الباحة وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والقصيم والشرقية.





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