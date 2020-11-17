هولندا: إطلاق النار على سفارة السعودية كان بـ"دافع إرهابي"

هولندا: إطلاق النار على سفارة السعودية كان بـدافع إرهابي

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

أعلنت الشرطة الهولندية، الاثنين، أن المشتبه به في واقعة إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي الأسبوع الماضي تصرّف بـ"دافع إرهابي".



واعتُقل المشتبه به البالغ 40 عاما الخميس الماضي بعد ساعات من الواقعة التي لم يصب فيها أحد بأذى.

وجاء في بيان الشرطة الهولندية أن الموقوف يشتبه بأنه نفّذ عملا عنيفا ضد مقر السفارة، وحاول قتل حارس المبنى وأطلق تهديدات لـ"غاية إرهابية".

وتابع البيان أن "النية الإرهابية تتّضح من سعي المشتبه به على ما يبدو إلى فرض إرادته على السفارة من خلال أفعاله"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكان القضاة مددوا، الاثنين، توقيف المشتبه به لأسبوعين.