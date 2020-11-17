تخريج الدفعة الثالثة من القيادات الشابة للتواصل العالمي اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتفي مشروع سلام للتواصل الحضاري اليوم بتخريج 60 شابا وفتاة يمثلون الدفعة الثالثة من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي، بحضور نائب رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات المشرف العام على المشروع فيصل بن معمر.

وبين المدير التنفيذي لمشروع سلام للتواصل الحضاري الدكتور فهد السلطان أن المحتفى بهم اختيروا من بين 1200 متقدم ومتقدمة، وجرى تأهيلهم عبر دورات متتابعة امتدت 6 أشهر، نفذ جزء كبير منها عن طريق التدريب عن بعد، وتضمنت التعرف على كفايات التواصل الحضاري، والظهور والتعامل مع وسائل الإعلام، والإقناع والتأثير والتعامل مع المختلف ثقافيا، وقواعد التعامل الدولي.

وأوضح أن البرنامج تضمن ورش عمل وحلقات نقاش بهدف الاطلاع على مؤشرات الصورة الذهنية للمملكة، وأهم المنظمات الدولية ومراكز الأبحاث الأكثر تناولا لقضايا المملكة، فضلا عن تسليط الضوء على رؤية المملكة 2030، ودور مؤسسات المجتمع المدني، والمنصات الإعلامية المؤثرة في بناء تلك الصورة.

وأشار السلطان إلى أن الحقيبة التدريبية شملت عرض تجارب وخبرات شبابية في التواصل العالمي، والاطلاع على نتائج الدراسات التي أجراها مشروع سلام وإصداراته، إلى جانب تجارب عملية على أساليب التقديم في المؤتمرات الدولية، وطرق إيصال المعلومات، ومهارات التواصل والإقناع والتأثير.

وأفاد بأن الدورات التدريبية التي قدمت للمشاركين ركزت على التطورات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات وما تحقق من منجزات وطنية، إضافة إلى رئاسة المملكة الحالية لقمة مجموعة العشرين (G20).

خريجو القيادات الشابة من الدفعات الثلاث