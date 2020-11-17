خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس

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وأوضح الديوان الملكي في بيانه أمس أنه تأسيا بسنة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة الخميس القادم الموافق 4 من ربيع الآخر 1442هـ حسب تقويم أم القرى، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله - سبحانه -، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملا بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإظهارا للافتقار إلى الله - جل وعلا -، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة بعد غد.وأوضح الديوان الملكي في بيانه أمس أنه تأسيا بسنة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة الخميس القادم الموافق 4 من ربيع الآخر 1442هـ حسب تقويم أم القرى، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله - سبحانه -، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملا بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإظهارا للافتقار إلى الله - جل وعلا -، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه.

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