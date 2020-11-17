شكرا لمتابعة خبر عن النمر: عمر المدخنين أقصر 10 سنوات من غيرهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور خالد النمر ‏إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن وجود دراسات أُجريت في بريطانيا وأمريكا واليابان والهند، توصلت إلى أن المدخنين أقصر عمرا بـ 10 سنوات من غير المدخنين.

وقال النمر: " التدخين يزيد من احتمالية الإصابة بمرض السكري بنسبة 45% مقارنة بغير المدخن " .

وتابع: " معدل السكر التراكمي عند مرضى السكري المدخنين أعلى من مرضى السكري غير المدخنين، ولذلك هم أكثر عرضة لمضاعفات السكري على القلب والأعصاب الطرفية والكلى ".

وأشار النمر إلى وجود علاقة طردية بين عدد السجائر اليومي وحدوث مرض السكري عند الرجال والنساء.