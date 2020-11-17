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شكرا لمتابعة خبر عن ابن مساعد ساخرًا من افتراءات توكل كرمان: " لو وصفناك بالحسناء هل ستتغير الحقيقة؟ " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):سخر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، من تطاول اليمنية المرتزقة الإخوانية توكل كرمان، على الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله.
وقال ابن مساعد موجها حديثه لأفعى الإخوان: " وصفك لابن باز بالضال المضل، لن يغير من حقيقته التي نعرفها عنه رحمه الله وأجزل له المثوبة " .
وأضاف: " تخيلي مثلًا لو وصفناك بالصادقة الحسناء هل سيغير هذا من الحقيقة في شيء؟ " .
ونشر ابن مساعد رد الشيخ عبد العزيز بن باز بخصوص كون الأرض لاتدور، ردًا على افتراءات توكل كرمان.
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