شكرا لمتابعة خبر عن الفراج: إعلام المملكة أكثر ديموقراطية من الإعلام الأمريكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أحمد الفراج، أن جو بايدن لم يصبح حتى الآن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية رغم نتيجة الأصوات الفارقة.

وقال الفراج خلال برنامج " الحكاية " ،إن الكونجرس الأمريكى سيعلن فى يوم 6 يناير المقبل من هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه حتى الآن لم يتم توثيق نتيجة أصوات الانتخابات.

وتسائل: " لماذا استعجل بايدن وأعلن نفسه الفائز بالرئاسة الأمريكية؟ وما يحدث حاليا هى مجرد إعلان ودعاية انتخابية ".

ووصف حالة الحرب الحالية بين الجمهوريين والديمقراطيين بأنها " قضية يدخل فيها الخيانة العظمى " .

وأضاف: " هناك واحدة من أكبر المحاميين في الولايات المتحدة، صرحت بأنها لديها ما يكفي لقلب نتائج الانتخابات، لأنها تمتلك وثائق باستخدام الديمقراطيين أجهزة كمبيوتر للتلاعب بالعملية الانتخابية داخل الغرف المغلقة، وذلك في 27 ولاية أمريكية على الأقل".

واستكمل: " الإعلام السعودي والمصري والإماراتي، أكثر حرية وديموقراطية من كل وسائل الإعلام الأمريكية " .

وأضاف: " أنا لا أصدق حرفا واحدا مما يقوله الإعلام الأمريكي، لأنه أداة سياسية يوجهها اليسار والديمقراطيين، ومن يحكم أن بايدن فاز لا يفقه شيئا في الدستور الأمريكي".