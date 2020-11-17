شكرا لمتابعة خبر عن طبيب سعودي في ألمانيا متهم بالإساءة لمريضة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت محكمة هامبورج في ألمانيا، حكما بتغريم طبيب جلدية سعودي مبلغ 2250 يورو، وذلك بتهمة الإساءة لإحدى المريضات.

وكانت صاحبة الدعوى، قد زارت عيادة، يعمل بها الطبيب السعودي؛ لإجراء بعض الفحوصات لبشرتها.

وادعت السيدة أن الطبيب تصرف معها بطريقة غريبة بعد الفحص، واتخذ إجراءات لا علاقة لها بحالتها الصحية -على حد وصفها-.

وقدمت شكوى ضد الطبيب، والذي عن نفسه أمام المحكمة بأن الإجراءات التي قام بها كانت ضمن عمله، فيما اعتبرت المحكمة ما قام به المدَّعى عليه إهانة؛ تستوجب التغريم.