السعودية اليوم / محافظ أملج يلتقي بفريق عمل وزارة البيئة والمياه والزراعة



أملج 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

التقى محافظ أملج نايف المريخي بمكتبه اليوم بمدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة السمكية المهندس مهند بن خليفة الدريبي رئيس فريق العمل المكلف من قبل وزارة البيئة و المياه و الزراعة بوضع آلية التشغيل الجزئي لمرفأ أملج الذي يزور المحافظة حالياً ، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بأملج المهندس هشام عبدالله المنزلاوي .

وفي بداية اللقاء رحب محافظ أملج بأعضاء فريق العمل في محافظة أملج ، وحثهم على سرعة إنجاز هذا المرفأ الحيوي للمحافظة.

وأشاد المحافظ بجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في دعم قطاع الصيد و الصيادين بالمحافظة، ودعم البنية التحتية لهذا النشاط الحيوي لزيادة الإنتاج، والحفاظ على جودة و سلامة الأسماك .

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