

ساوباولو 01ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم ، أنها سجلت 13371 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بعد الولايات المتحدة فقط، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.

وسجلت البرازيل نحو 5.9 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 166014 وفقا لبيانات الوزارة.

// انتهى //

02:49ت م

0235



ساوباولو 01ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم ، أنها سجلت 13371 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و 216 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وتحتل البرازيل المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بعد الولايات المتحدة فقط، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.وسجلت البرازيل نحو 5.9 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 166014 وفقا لبيانات الوزارة.// انتهى //02:49ت م0235

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / البرازيل تسجل 13371 إصابة جديدة بفيروس كورونا و216 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.