السعودية اليوم / اختطاف 14 بحارا من قبل قراصنة في خليج غينيا



ساو تومي 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

اختطف قراصنة 14 رهينة في خليج غينيا من سفينة لنقل البضائع الثقيلة، أثناء إبحارها تحت علم ليبيريا.

وقالت مصادر مختصة في شؤون الأمن والسلامة البحرية، إن القراصنة هاجموا السفينة على بعد 78 ميلا بحريا شمال غرب ساو تومى، عاصمة دولة جزيرة ساو تومي وبرينسيبي الإفريقية. وتمكنوا من الصعود على السفينة، واختطاف 14 شخصا من أعضاء الطاقم المؤلف من 27 شخصا، يحملون الجنسية الصينية.

ويعد خليج غينيا من أكثر مناطق العالم تعرضا لهجمات القراصنة، حيث احتجز عشرات البحارة كرهائن على يد القراصنة منذ بداية العام الجاري، ما يشكل 95% من الأشخاص المخطوفين في البحار عبر العالم.

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