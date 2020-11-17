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طهران تدشن عهدا جديدا من الإرهاب في صنعاء الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 من الإنكار والسرية إلى الاعتراف الكلي والارتهان المطلق، انطلقت العلاقات الحوثية الإيرانية، لتبدأ فصلاً جديداً من الإرهاب والتخريب.

حسن إيرلو.. الضابط في الحرس الثوري ضمن فيلق القدس المصنف إرهابيا، قدم أوراق اعتماده سفيراً لنظامه لدى هذه المليشيات. لا معلومات حول كيفية دخوله أو توقيت مجيئه إلى صنعاء، حتى أن الادعاء العسكري للقوات المسلحة اليمنية حرّكت قضية أمام المحكمة العسكرية في مأرب، تتهمه بالدخول متنكراً بقصد التجسس والاشتراك مع مليشيات الحوثي في إدارة العمليات العدائية ضد الجيش الوطني والشعب اليمني.

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