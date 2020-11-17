شكرا لقرائتكم خبر عن حملة رش ضبابي لمكافحة حمى الضنك بـ «المعلا» والان نبدء بالتفاصيل

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حملة رش ضبابي لمكافحة حمى الضنك بمديرية المعلا في محافظة عدن، وذلك ضمن مشروع الاستجابة الطارئة.

وأوضح مدير المديرية عبدالرحيم الجاوي أن الحملة التي تستمر 5 أيام تأتي ضمن مشروع الاستجابة الطارئة بين الشركاء الداعمين والمعنيين لمواجهة وباء حمى الضنك لمديريات محافظة عدن.

وأشار إلى ما تتضمنه الحملة التي تتوزع على ثمانية مربعات بالمديرية، من القيام بأعمال الرش الدخاني والضبابي، بهدف القضاء على نواقل الأمراض والأوبئة المسببة للأمراض والمساهمة في خفض نسبة الحميات بالمديرية من حمى الضنك والملاريا.