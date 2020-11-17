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23 ألف بلاغ لـ«الزكاة والدخل» في 10 أشهر

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كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تجاوز عدد المكالمات الواردة من عملائها إلى مركز الاتصال الموحد حاجز المليون مكالمة، وذلك في 10 أشهر. وقالت الهيئة، إنه بنهاية أكتوبر الماضي بلغ عدد المكالمات الواردة لـ«19993» 1,003,626 مكالمة، بلغ متوسط مدتها 4 دقائق ونصف، وسرعة الرد عليها مستوى قياسيا لا يتجاوز الدقيقة الواحدة، فيما بلغت نسبة الرضا عن الخدمة المقدمة في أثناء المكالمة نحوا من 91 %.

ذكرت الهيئة أن حساب العناية بالعملاء على تويتر استقبل 397,273 رسالة بلغ متوسط سرعة الرد عليها 18 دقيقة، فيما استقبل الموقع الإلكتروني 192,923 محادثة فورية تم التجاوب معها خلال 1:09 دقيقة في المتوسط، وبلغ عدد رسائل البريد الإلكتروني الواردة 23,784 رسالة. واستقبلت الهيئة في نفس الوقت 23,939 بلاغا بشأن مخالفات أنظمة الزكاة والضريبة في المملكة.

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