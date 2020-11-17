شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تؤكد تضامنها مع بوركينا فاسو ضد الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية عسكرية شمال شرق بوركينا فاسو، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود. وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق، مجددة التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع بوركينا فاسو ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

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