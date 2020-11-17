شكرا لقرائتكم خبر عن 364 متعافيا من كورونا.. وانخفاض «النشطة» والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة، أمس، 364 حالة شفاء جديدة، من فيروس كورونا المستجد ، ليصل عدد المتعافين إلى 340668 حالة.

وبينت الوزارة، أنه جرى تسجيل 301 حالة إصابة جديدة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 353556 حالة، من بينها 7212 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 823 حالة حرجة.

وأضافت: إن عدد الوفيات بلغ 5676 حالة، بإضافة 19 وفاة جديدة، لافتةً النظر إلى إجراء 53147 فحصا مخبريا جديدا. ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض «كورونا»، أو مراكز تأكد التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق «واتساب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.