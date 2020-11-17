شكرا لقرائتكم خبر عن حكم قضائي يعيد 1400 متر أرض لأملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل
وجاء القرار باستعادة موقع الحديقة بعد صدور أحكام قضائية قضت بإبطال صك حجة الاستحكام الذي بحوزة المواطن لعدم ثبوت صحته، وانتهت الدعوى بصدور حكم قضائي مؤيد من محكمة الاستئناف يلزم المدعى عليه برفع يده عن الأرض وإعادتها للملكية العامة للدولة، وجرت مخاطبة شركتي الكهرباء والمياه الوطنية تمهيدا لإيقاف الخدمات عن الموقع.
وتؤكد أمانة محافظة جدة استمرار جهودها في منع التعديات على الأملاك العامة للدولة وإنفاذ الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات التي تمنع الانتفاع بالمرافق العامة في غير ما خصصت له.
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