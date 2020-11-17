شكرا لقرائتكم خبر عن برامج لتطوير أداء منسوبي «الشؤون الإسلامية» والان نبدء بالتفاصيل

ناقش وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ، مجالات التعاون المشترك بين الوزارة ومعهد الإدارة العامة بالرياض، ومنها إعداد أدلة الإجراءات، والخطة التشغيلية لتطوير القيادات الإدارية وتوزيع القوى العاملة.

وجرى خلال لقائه، أمس، مدير عام المعهد بالرياض د. بندر السجان، بحث تنفيذ برامج تدريبية خاصة لبعض موظفي الوزارة إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الصلة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من الاجتماعات لتفعيل الجهود الرامية لتطوير وتهيئة قطاعات الوزارة المختلفة ومنسوبيها للرقي بمخرجات العمل الإداري وتطوير مهارات العاملين فيه لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة وفق رؤية المملكة 2030.