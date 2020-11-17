شكرا لقرائتكم خبر عن انتزاع 1391 لغما من أراضي اليمن في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر 2020م، من انتزاع 1,391 لغمًا، منها 36 لغمًا مضادة للأفراد، و198 لغمًا مضادة للدبابات، و1,155 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتان ناسفتان. وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 197,982 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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