146 موجزا سياسيا بمشاركة 600 باحث

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وأبان د. التركي أن جدول أعمال المجموعة كان حافلًا بعدد من الفعاليات، من ضمنها تنظيم مؤتمر افتراضي أقيم في شهر يونيو الماضي، استعرض ورصد تأثير جائحة «كورونا» على القطاعات الاقتصادية المختلفة محليًّا وعالميًّا، وتبع ذلك بحث عدد من الحلول والمقترحات المناسبة واللازمة لتجاوز هذه الجائحة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، كما نظمت المجموعة موسم قمة مجموعة الفكر العشرين «T 20»، الذي انطلق في شهر سبتمبر الماضي واستمر حتى أواخر شهر أكتوبر، وتضمن إقامة 11 حلقة عمل افتراضية قادها كل فريق من فرق المجموعة الأحد عشر، استعرضت فيها الفرق موجزاتها السياسية في المواضيع التي يرتبط بها كل فريق عمل.
وأكد أهمية تنظيم المملكة ورئاستها لقمة العشرين في عام 2020م، التي تركز على ثلاثة محاور رئيسة هي تمكين الإنسان، وحماية الكوكب، وتشكيل آفاق جديدة. وقال «إن أهمية استضافة المملكة تنطلق من كونها محورًا رئيسًا في المنطقة والعالم؛ إذ يسهم الاقتصاد السعودي في استقرار الاقتصاد العالمي»، لافتا إلى أن أهمية الاستضافة تنطلق كذلك من قيام المملكة بتقديم منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى وجهات الدول النامية.
وبين أن مجموعة الفكر «T 20»، تمثل بنك الأفكار للمجموعة؛ وتعمل على تغذية العمليات من خلال تسهيل التفاعل بين أعضاء المجموعة والمجتمع المعني بالسياسات.
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