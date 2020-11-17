شكرا لقرائتكم خبر عن 250 ألف مستفيد من برامج نجران الصحية والان نبدء بالتفاصيل

قدمت صحة نجران خلال شهر أكتوبر الماضي فعاليات وأنشطة توعوية، بمختلف مستشفيات المنطقة ومراكز الرعاية الصحية، استفاد منها 273344 شخصا، وذلك تزامنا مع الأيام الصحية العالمية. وجرى تجهيز أركان توعوية وبث رسائل تثقيفية في الشاشات المرئية ولوحات الطرق، إضافة إلى استهداف المراكز التجارية والأماكن العامة في المنطقة. وأوضحت «صحة نجران» أن الفعاليات شملت الأيام العالمية «كبار السن - الإبصار - الصحة النفسية - غسل اليدين - هشاشة العظام»، وكذلك الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى والحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي. وأبانت بأن تفعيل أنشطة الأيام العالمية يهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى جميع شرائح المجتمع داخل وخارج المرافق الصحية، حيث تم تنفيذ فعالية اليوم العالمي للصحة النفسية في مجمع إرادة وفي عدد من المراكز التجارية وفي المتنزهات العامة تحت شعار «الاستثمار في الصحة النفسية». كما نفذت حملة ميدانية في منتصف شهر أكتوبر عن سرطان الثدي تحت شعار «الرحلة آمنة افحصي الآن» تضمنت إقامة خيمة توعوية وطبية بإشراف فرق طبية متخصصة ومثقفات صحيات من مختلف القطاعات الصحية في المنطقة للتعريف بالمرض وطرق الوقاية منه والتعرف على طريقة الفحص الذاتي. وأشارت صحة نجران إلى أن عدد المستفيدات من حملة الكشف المبكرعن سرطان الثدي في المنطقة بلغ 39086 مستفيدة، منهن 666 سيدة تم فحصهن بتقنية الماموغرام في مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في المنطقة.

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