شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل «عن بعد» للسجناء والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت المديرية العامة للسجون، منصة «رؤية صلة»، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم»، وذلك بمقر إصلاحية الرياض. وتهدف المنصة إلى توفير فرص عمل للسجناء الراغبين بوظائف يمكن القيام بها عن بُعد.

وتأتي الاتفاقية حرصا من المديرية العامة للسجون على تصميم برامج إصلاحية متميزة، بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وبيوت الخبرة، لتطوير مهارات النزلاء وتهيئتهم لسوق العمل أثناء قضاء محكومياتهم وبعد انتهائها.