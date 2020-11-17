شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرات تكامل بين هيئة الفضاء و3 جامعات والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أن الاستثمار في رأس المال البشري الوطني والاستثمار في البحث والتطوير والابتكار ممكنات إستراتيجية أساسية لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للفضاء ورفع مستوى تنافسية القطاع السعودي عالميا. وأضاف آل الشيخ إنه من خلال برنامج البحث والتطوير، الذي ستشرف عليه الهيئة، سيتم دعم أنشطة البحث والتطوير في الجامعات لتوطين التقنيات الإستراتيجية والتقنيات ذات الجدوى التجارية لتحقيق أهداف سياسة الفضاء السعودية.
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