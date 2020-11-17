لقاح كورونا يصعد بـ أسعار النفط أكثر من 2%

2020-11-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

صعدت أسعار النفط أكثر من 2%، بعد أن سجلت مستويات أكثر ارتفاعًا في وقت سابق من الجلسة عندما قالت مودرنا: إن لقاحها التجريبي أظهر فعالية بنسبة 94.5 بالمائة في منع الإصابة بكوفيد-19.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم يناير جلسة التداول مرتفعة 1.04 دولار، أو 2.43 بالمائة، لتسجل عند التسوية 43.82 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق أكثر من 4%.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 1.21 دولار، أو ثلاثة بالمائة، لتبلغ عند التسوية 41.34 دولار للبرميل.

ويأتي إعلان مودرنا بعد أن قالت فايزر الأسبوع الماضي: إن لقاحها أظهر فعالية بنسبة تزيد على 90 بالمائة، وهو ما يثير آمالًا بأن الأضرار التي ألحقتها الجائحة بالاقتصاد العالمي قد يمكن تقليصها.

وتلقت أسعار النفط دعمًا أيضًا من بيانات تظهر أن مصافي التكرير في الصين قامت بمعالجة مستويات يومية قياسية من الخام في أكتوبر.

وسجل الخام الأمريكي وخام برنت كلاهما مكاسب بأكثر من 8% الأسبوع الماضي بدعم من آمال لقاح مضاد لفيروس كورونا وتوقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، ومن بينهم روسيا، سيبقون على تخفيضات الإنتاج العام القادم لدعم الأسعار.

