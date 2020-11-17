شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن سلمان: نقلة كبرى للصم والعمي وصعوبات التحرك.. قريبا والان مع التفاصيل
وأوضح أن الدولة تبنّت الكثير من الفعاليات والبرامج والمشاريع والمبادرات التي قدمها مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، ومن بينها مشروع «الوصول الشامل» و«هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة» التي هي إحدى توصيات المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل، التي تم الرفع بها للملك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمه الله)، لافتاً إلى أن طموحات المركز كبيرة ومسؤولياته جسيمة لتغيير واقع ومعاناة الأشخاص ذوي الإعاقة وقضية الإعاقة بشكل عام، ونبه إلى أنه «لا يجوز عالمياً -في ظل هذا التقدم العلمي الهائل والاستثمارات والتمويل- أن تبقى بعض قضايا الإعاقة ومشاكل المعوقين عالمياً دون حلول ومعالجات علمية، لا سيما أن العالم قادر على ذلك بما لديه من تسارع تقني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي».
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