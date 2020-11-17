شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا في 24 ساعة: المدينة تتراجع إلى المرتبة الخامسة في الإصابات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة أمس (الإثنين) تسجيل (301) حالة مؤكدة جديدة بفايروس كورونا الجديد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (353556) حالة، بينها (7212) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، و(823) حالة حرجة، مع تسجيل (364) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (340668) حالة. فيما بلغ عدد الوفيات (5676) حالة، بإضافة (19) حالة وفاة جديدة. كما أجرت الصحة (53147) فحصا مخبريا جديدا.

وتصدرت الرياض حالات الشفاء بـ51 حالة، المدينة 38، الدمام 29، حائل 15، ينبع 15، الهفوف 14، مكة 8، جازان 8، القطيف 8، المبرز 8، الجبيل 7 وجدة 3 حالات.

وفي الإصابات، تصدرت الرياض أيضا الحالات بـ42 حالة، حائل 31 مكة 23، ينبع 23، المدينة 15، خميس مشيط 15، وجدة 12 حالة.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات (تطمن) التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فايروس (كورونا) المستجد، أو مراكز (تأكد) التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.