شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا في 24 ساعة: المدينة تتراجع إلى المرتبة الخامسة في الإصابات والان مع التفاصيل
وتصدرت الرياض حالات الشفاء بـ51 حالة، المدينة 38، الدمام 29، حائل 15، ينبع 15، الهفوف 14، مكة 8، جازان 8، القطيف 8، المبرز 8، الجبيل 7 وجدة 3 حالات.
وفي الإصابات، تصدرت الرياض أيضا الحالات بـ42 حالة، حائل 31 مكة 23، ينبع 23، المدينة 15، خميس مشيط 15، وجدة 12 حالة.
وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات (تطمن) التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فايروس (كورونا) المستجد، أو مراكز (تأكد) التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.
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