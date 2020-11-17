«الموارد البشرية» لـ الخليج 365: إسناد رعاية كبار السن لـ 4 قطاعات

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وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عزمها تنفيذ مبادرة إعادة من لهم أُسر من كبار السن بالدور إلى ذويهم لدمجهم مع المجتمع الخارجي، إضافة إلى فتح ملفات للمقيمين بالدور في مراكز الرعاية الصحية الأولية، لتوفير الخدمات الصحية في المراكز الأولية بالمنطقة. ولفتت إلى تحويل طريحي الفراش بالدور إلى مراكز الرعاية الصحية المديدة، بهدف تلقي الخدمات الصحية اللازمة لهم، مضيفة أن حزمة المبادرات التي تقدمها الوزارة من منطلق المشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030.
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