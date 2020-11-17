شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تستعيد حديقة استولى عليها مواطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استعادت أمانة محافظة جدة أخيراً أرضاً حكومية مخصصة لإنشاء حديقة في حي السلامة على مساحة تقدر بنحو 1400 متر مربع، وذلك بعد دعوى قضائية أقامتها الأمانة ضد مواطن وضع يده على الأرض وأقام عليها منزلاً، مدعياً ملكيته لها بموجب حجة استحكام. وعلمت "الخليج 365" أن حجة الاستحكام التي حصل عليها المتعدي كانت بتاريخ 1403هـ، فيما جاء القرار باستعادة موقع الحديقة بعد صدور أحكام قضائية قضت بإبطال صك حجة الاستحكام الذي بحوزة المواطن لعدم ثبوت صحته. وانتهت الدعوى بصدور حكم قضائي مؤيد من محكمة الاستئناف يلزم المدعى عليه برفع يده عن الأرض وإعادتها للملكية العامة للدولة. وتمت مخاطبة شركتي الكهرباء والمياه الوطنية تمهيداً لإيقاف الخدمات عن الموقع.

وأكدت أمانة محافظة جدة استمرار جهودها في منع التعديات على الأملاك العامة للدولة وإنفاذ الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات التي تمنع الانتفاع بالمرافق العامة في غير ما خصصت له.