شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج «فكرة عمرة» في برامج «شتاء السعودية» والان مع التفاصيل
وجاءت أهداف برنامج الشتاء في 4 محاور؛ الترويج لبرامج شتاء السعودية من خلال برامج «شتاء الشمس» و«فصل الشتاء» و«عمرة»، وترويج السياحة بالسعودية محلياً وإقليمياً ودولياً، وتفعيل المناطق السياحية المشاركة من خلال دور القطاع الخاص لتطوير باقات سياحية متنوعة، والمساهمة في زيادة مستوى الإنفاق للزوار من خلال باقات ومنتجات سياحية متنوعة تغطي جميع الوجهات السياحية المستهدفة.
وكان موسم صيف السعودية حقق ارتفاعاً في مستوى الإنفاق بما يصل إلى ٣١٪، بمقدار 3 مليارات عن عام 2019. فيما نجحت الهيئة في تقليص نسبة التذمّر من السياحة الداخلية من ٣٠٪ إلى ٢٪ خلال موسم «تنفس الماضي»، وعملت مع وزارة الصحة على رفع مستوى الالتزام بضوابط مكافحة كورونا بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وما يرتبط بالمعقمات والنظافة العامة. وكان وزير السياحة أحمد عقيل الخطيب أعلن الأسبوع الماضي إطلاق «شتاء السعودية» قريباً.
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