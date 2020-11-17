شكرا لقرائتكم خبر عن باحثان من «كاوست» يحصلان على جائزتين من «جوائز شومان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حققت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» إنجازاً بحثياً وأكاديمياً جديداً بحصد باحثين من كادرها الأكاديمي جائزتين من جوائز عبدالحميد شومان للباحثين العرب. وفي بيان اللجنة العلمية للجائزة بلغ عدد المرشحين 477 مترشحاً ومترشحة بعد أن تم استبعاد 16 طلب ترشح بسبب عدم استيفائها لشروط الترشح. وفاز بالجوائز 13 باحثاً وباحثة ضمن حقول الجائزة، البالغ عددها 6، ويندرج ضمن كل حقل منها موضوعان تم اختيارهما من قبل الهيئة العلمية. ونال أستاذ هندسة علوم المواد في قسم العلوم والهندسة الفيزيائية عضو مركز الطاقة الشمسية في كاوست الدكتور عثمان محمد عبدالكريم بكر جائزة «العلوم الأساسية» عن موضوع «علم المواد». ويهتم الدكتور بكر في أبحاثه بالجوانب الكيميائية والفيزيائية لمواد النانو. ويقوم فريقه بدراسة توليف وتركيب مواد نانو هجين عضوية وغير عضوية ذات خواص بصرية وإلكترونية ومغناطيسية مبتكرة. والغرض من الدراسات تصنيع مواد متقدمة بوعد أن تكون مكونات لبناء الخلايا الشمسية والبطاريات وأجهزة نقل الإشارات والأجهزة البصرية الإلكترونية. ونال الدكتوراه في الفيزياء التطبيقية من جامعة هارفارد، الولايات المتحدة 2009. كما حصد جائزة حقل «العلوم التكنولوجية والزراعية» الدكتور برنارد سمعان توفيق غانم مناصفة مع الدكتور أحمد طاهر صالح أزار من مصر عن موضوع «تعليم الآلة (الحاسوب) والبيانات التحليلية الكبرى». والدكتور برناد سمعان أستاذ مشارك في الهندسة الكهربائية والحاسوبية من قسم العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحسابية بجامعة كاوست عضو مركز الحوسبة المرئية بالجامعة. وتركزت الاهتمامات البحثية للدكتورغانم على مجالات الرؤية الحاسوبية، والتعلم الآلي، ومعالجة الصور. وتشمل: نمذجة الأجسام الديناميكية في تسلسل الفيديو لتحسين تجزئة الحركة، وضغط الفيديو وتسجيله، وتقدير الحركة، والتعرف على النشاط، فضلاً عن تطوير طرق تحسين وتقنيات عشوائية فعالة على نطاق واسع لنظام الرؤية الحاسوبية والتعلم الآلي، ثم استكشاف وسائل جديدة تحاكي القرار البشري لتطوير تقنيات التعرف وضغط البيانات، إضافة إلى تطوير أطر للتمثيل والتصنيف المشترك من خلال دراسة البيانات بأنواعها. وأوضح رئيس اللجنة العلمية للجائزة الدكتور أمين محمود أنه منذ تأسيسها في عام 1982، بلغ إجمالي عدد الفائزين بالجائزة في حقولها المختلفة 447 فائزاً وفائزة، ينتمون إلى مختلف الجامعات والمؤسسات والمعاهد والمراكز العلمية في الوطن العربي.



كانت هذه تفاصيل خبر باحثان من «كاوست» يحصلان على جائزتين من «جوائز شومان» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.