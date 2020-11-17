شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك: نتائج إيجابية للقاء المزارعين والاطلاع على أفكارهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمس (الاثنين)، انطلاقة فعاليات المرحلة الخامسة من القافلة الزراعية الإرشادية بالمنطقة، التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتستمر على مدى ثلاثة أيام. وقدم مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي لأمير المنطقة نبذة تعريفية عن القافلة وخطة عملها، وأهدافها الرامية إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين من خلال تغيير الاتجاهات السلوكية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية. لافتاً النظر إلى تقديم الإرشاد للمزارعين والمهتمين بهذا المجال واطلاعهم على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال البرامج الإرشادية حسب الميزة النسبية لكل مدينة ومحافظة وتعديل ممارسات المزارعين نحو الأسلوب الأمثل في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية وإكسابهم المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة هذه الآفات. بعد ذلك شاهد أمير المنطقة والحضور عرضاً مرئياً عن القافلة وبرامجها وأنشطتها ثم تسلم درعا تذكارية بهذه المناسبة. وفي ختام التدشين ثمن أمير تبوك جهود القائمين على هذه القافلة موجها شكره لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن عبدالمحسن الفضلي، وقال إنه من المهم الالتقاء بالمزارعين في كل مناطق المملكة والاطلاع على ما يحملونه من أفكار ويكون نتائجها طيبة وهذا المؤمل.



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